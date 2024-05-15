ناصر: نخاف أن يتحوّل النزوح السوري إلى مشروع توطين تريده بعض الدول

رأى النائب حيدر ناصر أنّ "النزوح السوري إلى لبنان سببه الحصار على سوريا".

وقال ناصر من مجلس النواب: "نخاف أن يتحوّل هذا النزوح إلى مشروع توطين تريده بعض الدول".