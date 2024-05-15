قال النائب وليد البعريني "نُؤيّد التوصيات التي اقترحت بالامس بما خص ملف النزوح السوري".

وأضاف البعريني من مجلس النواب: "نتمنى التعاون من الدولة اللبنانية بما خص وجود أشخاص من عكار في قبرص تتم محاكمتهم هناك".