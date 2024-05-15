Advertisement

لبنان

البعريني: نُؤيّد التوصيات التي اقترحت بالامس بما خص ملف النزوح السوري

Lebanon 24
15-05-2024 | 06:35
A-
A+
Doc-P-1199808-638513770745635739.jpg
Doc-P-1199808-638513770745635739.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال النائب وليد البعريني "نُؤيّد التوصيات التي اقترحت بالامس بما خص ملف النزوح السوري".
 
 
وأضاف البعريني من مجلس النواب: "نتمنى التعاون من الدولة اللبنانية بما خص وجود أشخاص من عكار في قبرص تتم محاكمتهم هناك".
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
النائب وليد البعريني من المجلس النيابي: نؤيد التوصيات التي اقترحت بالامس بما خص ملف النزوح السوري ونتمنى التعاون من الدولة اللبنانية بما خص وجود أشخاص من عكار في قبرص تتم محاكمتهم هناك
lebanon 24
15/05/2024 15:58:06 Lebanon 24 Lebanon 24
البعريني التقى لجنة تفعيل المنطقة التربوية في عكار
lebanon 24
15/05/2024 15:58:06 Lebanon 24 Lebanon 24
البعريني: ليس غريبًا عن عكار تقديم التضحيات والشهداء
lebanon 24
15/05/2024 15:58:06 Lebanon 24 Lebanon 24
انقاذ طفل من داخل شقة سكنية في عكار العتيقة
lebanon 24
15/05/2024 15:58:06 Lebanon 24 Lebanon 24

البعريني

عكار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:50 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:08 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:07 | 2024-05-15
08:40 | 2024-05-15
08:33 | 2024-05-15
08:32 | 2024-05-15
07:50 | 2024-05-15
07:35 | 2024-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24