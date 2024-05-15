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لبنان

الحاج حسن: كلّ القروض السابقة كانت تشترط الوجود السوريّ

Lebanon 24
15-05-2024 | 06:40
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قال النائب حسين الحاج حسن إنّه "لمعالجة ملف النزوح السوري يجب عرض الأسباب التي لا تزال موجودة، وكلّ القروض السابقة كانت تشترط الوجود السوريّ".
 
وأضاف الحاج حسن من مجلس النواب: "لا ينبغي أن نغفل أسباب النزوح الأساسية، وعلينا البحث بكيفية الضغط لتعديل مواقف الدول والمنظمات بشأن هذا الملف، وما نطالب به هو عدم منع النازحين من الهجرة عبر البحر ونتمنى الابتعاد عن العنصرية في معالجة الملف".
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وقال: "أوّل علاج للملف هو أن يكون لدينا موقف واحد موحّد في وجه المجتمع الدولي، والداتا المفخخة التي تعطينا إياها الـ"UNHCR" خلفيتها سياسيّة"، وسأل: "لماذا حتى هذه اللحظة يعطى السوري أموالًا في لبنان ولا يعطى في سوريا؟"
 
 
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