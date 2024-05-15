أبي رميا: موضوع النزوح له علاقة بقرار لبناني صرف

قال النائب سيمون أبي رميا إن "موضوع النزوح السوري له علاقة بقرار لبناني صرف، إلا أن هناك جهات معنية بشكل أساسي بهذا الملف أبرزها سوريا والإتحاد الأوروبي".



وتمنى أبي رميا من الرئيس بري الدعوة إلى اجتماع لرؤساء لجان الصداقة مع كل الدول الأوروبية.

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