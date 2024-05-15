قعقور: ليس لدينا خطة لمعالجة ملف النزوح السوري منذ العام 2011

قالت النائبة حليمة قعقور "علينا أن نتعامل مع الخارج بسياسة موحّدة وليس بموقف، وليس لدينا خطة لمعالجة ملف النزوح السوري منذ العام 2011".

وأضافت قعقور من مجلس النواب: "لا أحد يملك "الداتا"، ونحن من أوقفنا التسجيل، ولبنان من عليه التقييم والتصنيف".