طرابلسي: ندعم رئيس الحكومة لحل أزمة النزوح

أكد النائب عدنان طرابلسي على أهمية معالجة ملف النازحين السوريين في لبنان.



وخلال الجلسة النيابية العامة لمناقشة ملف النزوح والهبة الأوروبية، اليوم الأربعاء، أعلن طرابلسي دعمه لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي لحل أزمة النزوح.