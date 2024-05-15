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لبنان

طرابلسي: ندعم رئيس الحكومة لحل أزمة النزوح

Lebanon 24
15-05-2024 | 06:54
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أكد النائب عدنان طرابلسي على أهمية معالجة ملف النازحين السوريين في لبنان.

وخلال الجلسة النيابية العامة لمناقشة ملف النزوح والهبة الأوروبية، اليوم الأربعاء، أعلن طرابلسي دعمه لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي لحل أزمة النزوح.
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