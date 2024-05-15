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لبنان

هذا جديد جريمة الإغتصاب في السكسكية!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-05-2024 | 07:15
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عُلِم أنّ القوى الأمنية في صور باشرت تحقيقاتها مع المدعو "أ.ع." المُتهم بإغتصاب فتاةٍ من ذوي الإحتياجات الخاصة في بلدة السكسكية - جنوب لبنان.

وأشارت المصادر إلى أنّ المتهم "أ.ع." كان يمكث في مخفر عدلون قبل نقله مؤخراً إلى صور للتوسع بالتحقيق معه في الواقعة، خصوصاً أن المعلومات الأولية تشير إلى أن قدم اعترافات عديدة أمام المحققين بشأن ما كان يفعله.
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ولفتت المعلومات إلى أنّ عائلة الضحية تواكب الملف مع القوى الأمنية والأجهزة القضائية، فيما يتابع وجهاء من بلدة السكسكية تفاصيل الحادثة وحيثياتها حتى جلاء الحقائق كاملة وحماية الطفلة.

مصدر في البلدة قال لـ"لبنان24" إن "ما تعيشه السكسكية الآن هو حالة من الغضب الشديد"، مشيراً إلى أنَّ الحادثة التي حصلت خطيرة جداً وتستدعي محاسبة المتورطين فوراً والذين قد يكونون أكثر من طرفٍ".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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