انقاذ طفل من داخل شقة سكنية في عكار العتيقة

انقذ عناصر من الدفاع المدني طفلاً من داخل شقة ذويه تقع في الطبقة الثالثة من احدى المباني السكنية في عكار العتيقة.

وقد تم استعمال سلالم آلية الإطفاء للتمكن من الوصول الى الشقة.