حمدان: عدم الالتزام بالمواثيق الدولية يكشفنا أمام العدوّ الاسرائيلي

قال النائب فراس حمدان إنّ "عدم الالتزام بالمواثيق الدولية يكشفنا أمام العدوّ الاسرائيلي".

وأضاف حمدان من مجلس النواب: "نقول لمن يريد ترحيل السوريين عبر البحر أن هناك ضحايا لبنانيين لا يزالوا موجودين في قاع البحر والموت لا يميز بالجنسيات".