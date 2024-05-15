كرامي: لا بد من التنسيق الرسمي بين الدولتين اللبنانية والسورية

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اعتبر النائب فيصل كرامي أن "نحن أمام موضوع حساس جدا لا تنفع معه المزايدات على بعضنا البعض لأغراض سياسية وانتخابية والأزمة السورية تحولت في لبنان الى شكل من أشكال الاستثمار السياسي وهذا خطأ قاتل وقع به كثيرون".وقال في الجلسة المخصصة لمناقشة ملف النزوح السوري: لا بد من التنسيق الرسمي بين الدولة اللبنانية والدولة السورية على كل المستويات وخصوصًا انه لم يعد هناك حجة ولا حرج عربي وهذا بالنسبة إلينا الأساس".