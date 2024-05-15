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لبنان

قائد الجيش عرض الاوضاع مع سفيري قطر وايطاليا

Lebanon 24
15-05-2024 | 07:25
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني.
 
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ثم استقبل السفير الإيطالي في لبنان Fabrizio Marcelli  وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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