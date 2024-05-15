نجاة صليبا بحثت بيع الاراضي في الشوف خلال زيارتها الرابطة المارونية

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استقبل رئيس الرابطة المارونية خليل كرم النائبة نجاة عون صليبا، بدعوة من لجنة متابعة الشؤون العقارية والأوقاف في الرابطة، في حضور عدد من أعضاء المجلس التنفيذي للرابطة واللجنة. وتركز البحث على الوضع العام في البلاد والاستحقاقات الوطنية.وبحسب بيان الرابطة، "أثارت النائبة صليبا مع رئيس الرابطة واعضاء المجلس التنفيذي واللجنة موضوع بيع الاراضي في الشوف، خصوصا في سهل الدامور بصورة عشوائية تهدد بتغيير هوية الارض وديموغرافيتها، وتعرض مستقبل لبنان ووحدته لاخطار شتى. وكان اتفاق على التصدي لهذه الظاهرة ومعالجة اسبابها، واحباط اي مخطط يرمي إلى التضييق على عقارات اللبنانيين، خصوصا المسيحيين منهم وضرب التنوع المناطقي باحداث فرز طائفي إنطلاقا من جغرافية الارض".