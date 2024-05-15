Advertisement

لبنان

نجاة صليبا بحثت بيع الاراضي في الشوف خلال زيارتها الرابطة المارونية

Lebanon 24
15-05-2024 | 07:50
A-
A+
Doc-P-1199855-638513816574823673.jpg
Doc-P-1199855-638513816574823673.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل رئيس الرابطة المارونية خليل كرم النائبة نجاة عون صليبا، بدعوة من لجنة متابعة الشؤون العقارية والأوقاف في الرابطة، في حضور عدد من أعضاء المجلس التنفيذي للرابطة واللجنة. وتركز البحث على الوضع العام في البلاد والاستحقاقات الوطنية.
Advertisement

وبحسب بيان الرابطة، "أثارت النائبة صليبا مع رئيس الرابطة واعضاء المجلس التنفيذي واللجنة موضوع بيع الاراضي في الشوف، خصوصا في سهل الدامور بصورة عشوائية تهدد بتغيير هوية الارض وديموغرافيتها، وتعرض مستقبل لبنان ووحدته لاخطار شتى. وكان اتفاق على التصدي لهذه الظاهرة ومعالجة اسبابها، واحباط اي مخطط يرمي إلى التضييق على عقارات اللبنانيين، خصوصا المسيحيين منهم وضرب التنوع المناطقي باحداث فرز طائفي إنطلاقا من جغرافية الارض".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:50 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:08 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:07 | 2024-05-15
08:40 | 2024-05-15
08:33 | 2024-05-15
08:32 | 2024-05-15
07:35 | 2024-05-15
07:26 | 2024-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24