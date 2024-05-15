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لبنان

الامن العام يواصل حملة قمع المخالفات للعمالة السورية في صور

Lebanon 24
15-05-2024 | 08:40
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نفذت دوريات من شعبة معلومات الجنوب في الامن العام - الامن القومي وشعبة الاستقصاء والتحقيق في مراكز أمن عام صور وقانا، وبناء لتوجيهات وتعليمات المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، حملة في مختلف بلدات وقرى منطقة صور لقمع المخالفات ومراقبة العمالة السورية، أسفرت عن  اقفال فرن صاج على طريق عام رأس العين /الناقورة، ومحل حدادة افرنجية في بلدة عيتيت يديرهما عمال سوريون بالشمع الأحمر بعد أخذ اشارة القضاء المختص.
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