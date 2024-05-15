بسبب الاوضاع.. تعليق نشاطات مهرجانات بيت الدين!

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أعلنت رئيسة لجنة مهرجانات بيت الدين نورا جنبلاط في بيان، "تعليق الانشطة التي كانت مقررة لهذا العام، بسبب ما يمر به جنوب لبنان وأهله من أوقات عصيبة وقاسية، وما تعيشه فلسطين من حال إبادة جماعية متواصلة على مرأى العالم وصمته".وأشارت الى أن "لجنة مهرجانات بيت الدين إذ تدرك أن جمهورها سيكون متفهما لقرار تعليق المهرجان، وإيمانا منها بضرورة الاستمرار في مواصلة الدور الثقافي، تم حصر النشاطات بمعارض للفنون تقام في باحات القصر خلال فصل الصيف".وأملت أن "يستعيد الجنوب اللبناني الهدوء والاستقرار، وأن تتوقف الحرب في غزة وتعود فلسطين"، متطلعة إلى أن "تتحسن الظروف العامة لمواصلة الدور الفني والثقافي الذي لعبته المهرجانات بشكل متواصل منذ العام 1984 إيمانا منها بدور لبنان ورسالته".