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لبنان

خرج مع ولديه ولم يعودوا.. هل من يعرف عنهم شيئًا؟

Lebanon 24
15-05-2024 | 09:30
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صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:

تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود:

- عامر فتحي الخضر (مواليد عام 1984، فلسطينيّ)
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الذي غادر منزله الكائن في مخيّم نهر البارد برفقة ولديه:

زين الخضر (مواليد عام 2011)
وسيم (مواليد عام 2014)
 حوالي الساعة 07،00 من تاريخ 09-05-2024 إلى جهة مجهولة، ولم يعودوا لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوهم أو يعرفون مكان وجودهم، الاتّصال بمخفر مخيّم نهر البارد في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 471958-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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