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لبنان

مجلس نقابة الصحافة الجديد حث القيادات السياسية على انتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
15-05-2024 | 09:43
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عقد مجلس نقابة الصحافة الجديد جلسته الاولى بعد الانتخابات النقابية الاخيرة واصدر بيانا حيا فيه"صمود أهل غزة وما يتعرضون له من حرب الابادة على يد جيش العدو الاسرائيلي بالرغم من المناشدات العالمية والقرارات الدولية التي صدرت عن الامم المتحدة والمنظمات الدولية ومنها المحكمة الدولية ، وبهذه المناسبة لا بد من التذكير ان هذه الحرب التي يرتكبها جيش العدو الاسرائيلي منذ ثمانية اشهر حيث بلغ عدد القتلى اكثر من 35 الفاً، سبعين منهم من الاطفال والنساء و75 الف جريح معظمهم من الاطفال والنساء"،
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وتابع:"لم تكتف اسرائيل بالهجمات العسكرية على قطاع غزة بل امتدت الى جنوب لبنان، فقدم لبنان 400 شهيد مع تدمير عدد كبير من القرى والممتلكات. هذا وينتظر اللبنانيون انتخاب رئيس جمهورية جديد ليستقيم الوضع وتنهض المؤسسات، لان المواطن تكفيه الازمة الاقتصادية الخانقة وعلى رأسها ازمة البنوك".

وحث مجلس نقابة الصحافة الجديد "المجلس النيابي الكريم والقيادات السياسية كلها على الاتفاق مع بعضها البعض لانتخاب رئيس للجمهورية اذ لا يليق بالبلد الذي يتميز بالديموقراطية والحريات ان يبقى لمدة اكثر من سنة بدون رئيس للجمهورية".
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