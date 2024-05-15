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لبنان

إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتّجاه ثكنة إسرائيليّة.. إليكم من تبنّى العمليّة

Lebanon 24
15-05-2024 | 09:49
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أعلنت "كتائب القسام"، أنّها قصفت من جنوب لبنان ثكنة ليمان العسكرية في الجليل برشقة صاروخية.
 
 
وأشارت "القسام" إلى أنّ عمليتها تأتي "رداً على المجازر بحقّ المدنيين في غزة".
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