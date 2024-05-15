إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتّجاه ثكنة إسرائيليّة.. إليكم من تبنّى العمليّة

أعلنت "كتائب القسام"، أنّها قصفت من جنوب لبنان ثكنة ليمان العسكرية في الجليل برشقة صاروخية.

وأشارت "القسام" إلى أنّ عمليتها تأتي "رداً على المجازر بحقّ المدنيين في غزة".