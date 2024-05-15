23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
22
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بوحبيب من البحرين: لتحصين استقرار لبنان
Lebanon 24
15-05-2024
|
09:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب لقاءات في البحرين، على هامش مشاركته في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، تمهيدا للقمة العربية المقررة غدا في المنامة.
Advertisement
وفي هذا الاطار، التقى بوحبيب نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وأثنى على "موقف البحرين الجامع، ودعمها للبنان وموقعه، وسعيها لاحقاق الاستقرار والأمان في المنطقة".
وأكد "تعلق لبنان بالديبلوماسية كوسيلة لحل النزاعات وارساء الاستقرار، والذي لا يمكن ان يتحقق إلا من خلال إحترام القانون الدولي، والشرعية الدولية"، مشددا على "ضرورة إعطاء السلام فرصة حقيقية بعد أكثر من ٧٥ عاما من الصراعات والحروب".
كما اجتمع بوحبيب مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وشدد على "ضرورة تحصين استقرار لبنان من خلال انهاء عملية اظهار الحدود البرية مع اسرائيل، وحسم النقاط المتنازع عليها".
وأشار بوحبيب الى أن "وقف اطلاق النار في لبنان يمهد الطريق الى البحث عن استقرار دائم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صوت قويّ سُمِعَ مساء اليوم في الضاحية الجنوبية... ما هي طبيعته؟
Lebanon 24
صوت قويّ سُمِعَ مساء اليوم في الضاحية الجنوبية... ما هي طبيعته؟
15:01 | 2024-05-14
14/05/2024 03:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"معقول صار هيك؟".. نجم "الهيبة" السوري يُفاجئ الجمهور بشكله الجديد (فيديو)
Lebanon 24
"معقول صار هيك؟".. نجم "الهيبة" السوري يُفاجئ الجمهور بشكله الجديد (فيديو)
00:50 | 2024-05-15
15/05/2024 12:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدهما قياديّ في "الحزب"... من استهدفت إسرائيل في صور؟
Lebanon 24
أحدهما قياديّ في "الحزب"... من استهدفت إسرائيل في صور؟
16:50 | 2024-05-14
14/05/2024 04:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات عن "غارة صور"... ماذا كشف مصدر قياديّ فلسطيني عن المستهدفين؟
Lebanon 24
آخر المعلومات عن "غارة صور"... ماذا كشف مصدر قياديّ فلسطيني عن المستهدفين؟
16:08 | 2024-05-14
14/05/2024 04:08:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد غير مألوف شهدته إسرائيل اليوم: "حزب الله" يضرب في كلّ مكان
Lebanon 24
مشهد غير مألوف شهدته إسرائيل اليوم: "حزب الله" يضرب في كلّ مكان
13:00 | 2024-05-14
14/05/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:41 | 2024-05-15
شيخ العقل: المرحلة دقيقة
10:17 | 2024-05-15
قاووق: غزة المقاومة لا تتوسل المساعدة والحماية من القمة العربية
10:01 | 2024-05-15
قتيل وجرحى... ما الذي حصل قبل قليل في المنصوري؟ (صور)
09:56 | 2024-05-15
بالصورة حادث سير بين سيارتين.. وحركة المرور كثيفة
09:49 | 2024-05-15
إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتّجاه ثكنة إسرائيليّة.. إليكم من تبنّى العمليّة
09:43 | 2024-05-15
مجلس نقابة الصحافة الجديد حث القيادات السياسية على انتخاب رئيس للجمهورية
فيديو
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
15/05/2024 18:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
02:00 | 2024-05-11
15/05/2024 18:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
01:00 | 2024-05-11
15/05/2024 18:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24