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لبنان

بالصورة حادث سير بين سيارتين.. وحركة المرور كثيفة

Lebanon 24
15-05-2024 | 09:56
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أفادت غرفة التحكم المروري عن تصادم مركبتين في محلة انفاق المطار باتجاه بيروت، والاضرار مادية.
 
وأشارت إلى أن حركة المرور كثيفة في المحلة. 
 
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