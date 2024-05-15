قتيل وجرحى... ما الذي حصل قبل قليل في المنصوري؟ (صور)

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة أغارت على منزل في سهل المنصوري.

في المقابل، تحدثت معلومات "لبنان 24"، عن سقوط صاروخ أُطلق من لبنان على منزل يقطنه سوريون في المنصوري.

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وأشارت إلى مقتل شخص وإصابة 5 آخرين.