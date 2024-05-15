قاووق: غزة المقاومة لا تتوسل المساعدة والحماية من القمة العربية

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اعتبر عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أن "النظام العربي بات خارج المعادلات وحسابات المواجهة مع العدو الإسرائيلي وبعيدا كل البعد عن آمال ورهانات الشعب الفلسطيني".وأكد قاووق خلال لقاء بذكرى مرور أسبوع على استشهاد حسين أحمد حمدان في مجمع "سيد الاوصياء" في برج البراجنة، أن "غزة المقاومة لا تتوسل المساعدة والحماية من القمة العربية وإنما تطالب دول التطبيع العربي بعدم مساعدة العدو وحمايته".وشدد على أن "نجاح المقاومة بإسقاط منطاد المراقبة والتجسس الإسرائيلي هو إنجاز نوعي هشّم منظومة المراقبة والتجسس الإسرائيلية".ولفت الى أن "نجاح المقاومة في غزة بالصمود والمحافظة على قدراتها فاجأ العدو وأحرجه وأعاده الى نقطة البداية"، مشيرا إلى أن "العملية العسكرية عالقة في متاهة، والعدو يتخبط ولا يعرف الخروج منها"، معتبرا أن "استمرار جبهات المساندة على مدى 221 يوما يؤكد ثبات وصلابة المقاومة في نصرة غزة".