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لبنان

شيخ العقل: المرحلة دقيقة

Lebanon 24
15-05-2024 | 10:41
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 رأى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى "أننا نمرّ في طريق صعب جدا ومرحلة دقيقة تقتضي منا جميعا الحفاظ على الثوابت الدينية والاجتماعية والوطنية العامة وتطوير الذات والوعي الفكري والثقافي، للتأكيد على النهج القويم الذي يجب أن يبقى السبيل لتعزيز الانتماء الى تلك الواحة التوحيدية بما تزخر به من قيم، نتطلع من خلالها الى مستقبل أفضل للأجيال المقبلة".
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وقال: "التحديات كبيرة ازاء ما نعيشه اليوم على مستوى لبنان والمنطقة، التي تقف على صفيح ساخن، نرى من خلالها الأفق الأوسع خطورة على البلاد والعباد تبقى الكلمة الأصل فيها للعقل والحكمة، لتجاوز الفترة العصيبة، وآن للمسؤولين الاتفاق للبدء في معالجة القضايا العالقة على مختلف المستويات". ‎

كلام أبي المنى ورد خلال مشاركته في عدد من اللقاءات الدينية الموسعة، دعا خلالها الى "التنبه لمخاطر ما يبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اشاعات وأفكار هدّامة يهدف سوء استخدامها الى غرس الشقاق المجتمعي وبث مشاعر الكراهية"، محذرا في الوقت نفسه من "تناقل فيديوهات تناقض التوجهات العامة ومسار السلف الصالح".
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