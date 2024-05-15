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لبنان

ميقاتي يصلُ إلى البحرين للمشاركة في القمّة العربية

Lebanon 24
15-05-2024 | 11:07
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وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى البحرين للمشاركة في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
 
ويضم الوفد اللبناني الى القمة كلا من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي، وزير الاعلام زياد مكاري، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن.
 
وكان في استقبال رئيس الحكومة والوفد اللبناني في مطار البحرين الدولي ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ورئيس بعثة الشرف علي خالد العريفي، وسفير لبنان في جامعة الدول العربية علي الحلبي،والقائم بأعمال سفارة لبنان لدى المملكة السيدة ميرنا خولي.
 
وقد اقيمت لرئيس الحكومة مراسم الاستقبال الرسمية فور وصوله قبل ان ينتقل الى مقر اقامته.
 
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