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لبنان

بـ"المدفعية".. "حزب الله" يقصفُ موقعاً إسرائيلياً

Lebanon 24
15-05-2024 | 11:21
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أعلنَ "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، استهداف موقع رأس الناقورة البحري الإسرائيليّ.
 
ولفت الحزب إلى أنَّ العملية حصلت عند الساعة 5.00 من بعد الظهر، وقد استُخدمت خلالها قذائف المدفعية.
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