أعلنَ "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، استهداف موقع رأس الناقورة البحري الإسرائيليّ.

ولفت الحزب إلى أنَّ العملية حصلت عند الساعة 5.00 من بعد الظهر، وقد استُخدمت خلالها قذائف المدفعية.