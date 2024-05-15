في لبنان.. فلسطيني مفقودٌ مع ولديه فهل تعرفون عنهم شيئاً؟ (صورة)

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة ما يلي:

Advertisement

"تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختص صورة المفقود عامر فتحي الخضر (مواليد عام 1984، فلسطيني) الذي غادر منزله الكائن في مخيم نهر البارد برفقة ولديه زين الخضر (مواليد عام 2011) ووسيم (مواليد عام 2014)، حوالي الساعة 07،00 من تاريخ 09-05-2024 إلى جهة مجهولة، ولم يعودوا لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوهم أو يعرفون مكان وجودهم، الاتصال بمخفر مخيم نهر البارد في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 471958-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات".