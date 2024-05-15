أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ هجوم جوي بعدد من الطائرات المسيرة الإنقضاضية على قاعدة إيلانية غرب مدينة طبريا.

ولفت الحزب إلى أن الهجوم استهدف جزءاً من منظومة المراقبة والكشف الشاملة لسلاح الجو.