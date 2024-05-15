هذا ما فعله الأمن العام في إقليم الخروب

أقفلت عناصر من مركز الأمن العام في إقليم الخروب ومعلومات الأمن العام - دائرة الأمن القومي، 4 محلات يديرها أشخاص من التابعية السورية في بلدات مزبود والمغيرية وسبلين وشحيم، لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل.

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