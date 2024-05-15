Advertisement

لبنان

هذا ما فعله الأمن العام في إقليم الخروب

Lebanon 24
15-05-2024 | 14:41
A-
A+
Doc-P-1199992-638514064227945035.jpg
Doc-P-1199992-638514064227945035.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقفلت عناصر من مركز الأمن العام في إقليم الخروب ومعلومات الأمن العام - دائرة الأمن القومي، 4 محلات يديرها أشخاص من التابعية السورية في بلدات مزبود والمغيرية وسبلين وشحيم، لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
أبو الحسن: لإصدار توصية واضحة وخطة لحلّ أزمة النزوح ويجب تسليم الداتا كاملة إلى الأمن العام اللبناني والبدء بمسح شامل ومعرفة عدد الولادات السنوية للنازحين السوريين
lebanon 24
16/05/2024 00:45:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الأمن العام يُغلق كافة المحلات التجارية التابعة للسوريين في منطقة حيّ السلم
lebanon 24
16/05/2024 00:45:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن لبنان.. هذا ما دعا إليه مشروع قرار قمّة البحرين
lebanon 24
16/05/2024 00:45:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروع إعلان البحرين: ندعو جميع القوى اللبنانية لإعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية (سكاي نيوز)
lebanon 24
16/05/2024 00:45:39 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقليم الخروب

الأمن العام

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:33 | 2024-05-15
16:55 | 2024-05-15
16:49 | 2024-05-15
16:40 | 2024-05-15
16:24 | 2024-05-15
15:18 | 2024-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24