تحذير من "تصعيد إسرائيليّ" ضد لبنان.. هذه آخر المعلومات

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، أنَّ اللجنة الخُماسية المعنية بالملف الرئاسي اللبناني، ستتحدث بلغةٍ تصعيدية عن خطورة الوضع اللبناني في حال استمرار الفراغ لجهة علاقة لبنان بالخارج.

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ولفتت القناة إلى أنَّ اللجنة الخُماسية "لم تضع مهلة زمنة لإنجاز الإستحقاق الرئاسي قبل الصيف، وتعتبرُ أنّ الجهود الدبلوماسية التي تقومُ بها اللجنة تُسابق تهديد إسرائيل الجّدي بالحرب".