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لبنان
آخر خبر عن حادثة الإغتصاب في السكسكية.. بيانٌ من "قوى الأمن"
Lebanon 24
15-05-2024
|
15:18
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة - البلاغ التالي:
"بتاريخ 9-5-2024، توافرت معلومات لدى فصيلة عدلون في وحدة الدّرك الإقليمي، حول إقدام المدعو (أ. ع. من مواليد عام 1971، لبناني) بالاعتداء جنسيّاً على فتاة قاصر ومن ذوي الاحتياجات الخاصّة من الناحية العقلية من مواليد 2007 لبنانية، لديها بطاقة من وزارة الشؤون الاجتماعية.
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على الفور، وبعد مراجعة القضاء المختص، داهمت دوريّة من الفصيلة المذكورة منزل المشتبه به، لكنها لم تعثّر عليه، كونه توارى عن الأنظار.
بالتاريخ ذاته مساءً، ونتيجة للمتابعة من قبل الفصيلة المذكورة، تمكّنت عناصرها من استدراج المشتبه به وتوقيفه.
بناءً على إشارة القضاء المختص، أحيل محضر التّحقيق والموقوف إلى مكتب حماية الآداب ومكافحة الإتجار بالأشخاص للتّوسّع بالتّحقيق. وبعد استماع الضحية بحضور مندوبة الأحداث، جرى توقيف المعتدي، وأحيل إلى القضاء المختص".
وكان "لبنان24" نشر تقريراً، اليوم الأربعاء، قال فيه إن القوى الأمنية في صور باشرت تحقيقاتها مع المدعو "أ.ع." المُتهم بإغتصاب فتاةٍ من ذوي الإحتياجات الخاصة في بلدة السكسكية - جنوب لبنان.
وأشارت المصادر إلى أنّ المتهم "أ.ع." كان يمكث في مخفر عدلون قبل نقله مؤخراً إلى صور للتوسع بالتحقيق معه في الواقعة، خصوصاً أن المعلومات الأولية تشير إلى أن قدم اعترافات عديدة أمام المحققين بشأن ما كان يفعله.
ولفتت المعلومات إلى أنّ عائلة الضحية تواكب الملف مع القوى الأمنية والأجهزة القضائية، فيما يتابع وجهاء من بلدة السكسكية تفاصيل الحادثة وحيثياتها حتى جلاء الحقائق كاملة وحماية الطفلة.
مصدر في البلدة قال لـ
"لبنان24"
إن "ما تعيشه السكسكية الآن هو حالة من الغضب الشديد"، مشيراً إلى أنَّ الحادثة التي حصلت خطيرة جداً وتستدعي محاسبة المتورطين فوراً والذين قد يكونون أكثر من طرفٍ".
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