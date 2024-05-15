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لبنان

بشأن لبنان.. هذا ما دعا إليه مشروع قرار قمّة البحرين

Lebanon 24
15-05-2024 | 16:49
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دعا مشروع قرار قمة البحرين التي ستنعقد، يوم غدٍ الخميس في المنامة، جميع القوى اللبنانية لإعطاء الأولوية لإنتخاب رئيسٍ للجمهورية وتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية.
وفي سياق آخر، أكد المشروع أنَّ ارتكاب إسرائيل لجريمة تهجير الشعب الفلسطيني، يُعتبر انتهاكاً جسيماً للقانون الدوليّ الإنساني، داعياً إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية أممية في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.
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وشدّد المشروع أيضاً على وجوب دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني في سعيه لتحقيق المصالحة الوطنية بين كافة أطياف الشعب اليمني.
 

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