مقدّمات النشرات المسائيّة

Advertisement

إنطلاقا من حجم المسؤولية الوطنية فعلها الرئيس نبيه بري مرة جديدة ومعه مجلس النواب ولكن هذه المرة لناحية ملف النزوح السوري. فأعاد بوصلة النقاش الوطني الى بيت التشريع بعدما تسرب هذا النقاش الى الشارع إشكالات ونزح الى خيم السياسة خطابات شعبوية.في بداية جلسة المناقشة العامة أطلق رئيس مجلس النواب النفير العام للوصول الى موقف وطني موحد لأن الجلسة يتوقف عليها مصير لبنان وهذا ما ترجم في ختامها توصية شاملة كانت قد تقدمت بها كتلة التنمية والتحرير عبر النائب علي حسن خليل والابرز في صلب بنودها الترحيل الفوري للنازحين السوريين المتواجدين في لبنان بطريقة غير شرعية وتشكيل لجنة وزارية للتواصل مع الجهات المختلفة لا سيما مع الدولة السورية لإعادة النازحين بالإضافة لضبط الحدود اللبنانية وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين لبنان وسوريا.من ناحيته التزم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتوصية النيابية وكان خلال النقاش ابدى استعداد حكومته للتعاون مع المجلس النيابي داعيا الهيئة العامة لإتخاذ القرار الذي تراه مناسبا للمصلحة الوطنية.وبعد الجلسة اكد النائب خليل ان مجلس النواب استطاع اليوم تشخيص الواقع بشكل دقيق في ملف النزوح السوري وأجمع على القضية والأهداف كاشفا ان خلاصة التوصية هي ما تم طرحه في الاجتماعات النيابية بالأمس واليوم وان التوصية ستشكل توجها للحكومة في ملف النزوح.من ميدان التشريع الى الميدان الجنوبيوبعد أن ساد الهدوء صباحا أغار الطيران الحربي المعادي على بلدة عيترون مستهدفا منزلين من دون وقوع إصابات كما قفصت مدفعية العدو الناقورة وجبل بلاط وعلما الشعب.إلى ذلك أكدت المقاومة الإسلامية استهدافها ثكنة برانيت بصواريخ بركان الثقيلة واصابتها بشكل ‏مباشر وتدمير جزء منها واستهداف مقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا ‏والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية واصابوا تجهيزاتها السابقة والمستحدثة وتم تعطيل أجزاء منها ‏بشكل كامل.‏وفي اليوم الـ222 من العدوان الإسرائيلي على غزة واصلت قوات الاحتلال قصف مناطق عدة في القطاع في وقت انسحبت فيه من حي الزيتون بعد عملية عسكرية استمرت ستة أيام.وأفادت كتائب القسام بمقتل 12 جنديا إسرائيليا في قصف استهدفهم بجباليا.سياسيا أطلق زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد موقفا ناريا ضد ينيامين نتنياهو ومجلس حربه عندما قال إن إبرام صفقة وإعادة الأسرى أهم من عملية عسكرية في رفح...مسخرة . انها الكلمة الوحيدة التي تختصر ما حصل في مجلس النواب اليوم . فالمواقف النارية دوت في القاعة العامة لأكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة ، لتنتهي الجلسة بفوضى عارمة لا مثيل لها .اذ بدلا من قراءة توصية واحدة ، قرئت توصيتان . وبدلا من التصديق على توصية واحدة صدقت توصيتان . ورغم التوصيتين فإن أمرا واحدا لن يتغير . فمعظم ما ورد فيهما معروف نظريا ومكرس على الورق ، لكن المشكلة ..في التطبيق . اذ كيف لتوصيتين غير ملزمتين ان تلزما سوريا والعالم بتغيير موقفيهما من النزوح السوري ؟ وكيف لحكومة منقسمة على نفسها حتى في تصريف الاعمال ، ان تنهي ازمة عمرها ثلاث عشرة سنة؟ واخيرا لا آخرا : اين أصبحت هبة المليار يورو؟ هل صدق عليها ام لا؟في النتيجة ، اليوم التلفزيوني لم يحقق شيئا سوى تسلية الجمهور بمناقرات النواب ومشاحناتهم ومعاركهم الصغيرة ، كما تسلى الجمهور بالطريقة الغريبة العجيبة التي يدير بها نبيه بري مجلس النواب .فيا ايها اللبنانيون ، هل تصدقون حقا ان مجلسا نيابيا عاجزا عن انتخاب رئيس للجمهورية قادر ان يعيد مليوني نازح سوري الى بلادهم؟ بالتالي ، هل عرفتم الآن لماذا وصفنا ما شاهدناه بالمسخرة؟.من أدميت – التي ادمت الجيش الصهيوني وجنوده وفخر صناعاته العسكرية عند الحدود مع لبنان، الى جباليا وحي الزيتون ورفح في غزة الصامدة فوق كل عنتريات الاحتلال، يعاني الصهاينة من حرب استنزاف، وينزف كبار خبرائهم سيلا من المواقف والتحذيرات، فالحرب العبثية هذه من شأنها ان تؤدي الى انهيار الكيان من الداخل، كما رأى احد اشهر جنرالاتهم وخبرائهم المخضرمين اسحاق بريك ..فحرب الاستنزاف هذه قد تجر الى حرب اقليمية لن نقدر عليها قال اسحاق بريك، والجيش بدأ يتآكل مع حركة احتجاجية تفقده جنوده المعترضين على التجنيد، كما فقدت حربه كل اهدافها ولن تحقق شيئا بحسب بريك..اما حسبة القيادة السياسية لحرب رفح فلم تكن كحساب الميدان، حيث يتلوى الصهاينة قادة وجنودا ومستوطنين بالمشاهد التي توثق كل يوم النار التي تأكل ابناءهم وآلياتهم على طول مساحة الاشتباك،وتؤكد ان لا امكانية للخروج من رمال غزة الا ممرغين بوحلها، وفاقدين لما تبقى من هيبتهم العسكرية والسياسية..وكما ينتظر المستوطنون اخبار قتلاهم والصواريخ الفلسطينية التي تتساقط على غلاف غزة معيدة عقارب الساعة الى اول ايام القتال، فانهم ينتظرون استفاقة ما لدى قيادتهم السياسية والعسكرية الغارقة باوهام النصر الذي يجمع الصهاينة على انه من سابع المستحيلات..ومن المستحيلات تصديق خلاف اميريكي صهيوني، وإن ادى التباين الى مسرحية المنابر المتقابلة والتصريحات، وقد خرج وزير الحرب الصهيوني يوآف غالنت شارحا واقع الحال، فالحرب كلها مغطاة اميركيا، وما يظهر من تباين يعالج في الغرف المغلقة كما قال..اما قول المقاومين فواحد على طول الجبهات، والتنسيق على اعلى المستويات، وهو ما اكده لقاء الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله مع وفد قيادي من حركة حماس برئاسة الدكتور خليل الحية، حيث جرى تقييم موسع ومعمق ‏للأحداث والتطورات ، واستعراض لمجريات المفاوضات والمواقف السياسية الدولية والتحركات الطلابية العالمية. وأكد اللقاء على وحدة الموقف ومواصلة بذل كل الجهود من أجل انجاز الانتصار الآتي والموعود مهما ‏بلغت التضحيات...العبرة في التنفيذ.بهذه العبارة تختصر نظرة اللبنانيين الى مجريات الجلسة النيابية التي خصصت اليوم لمناقشة ملف النزوح عامة، والهبة الاوروبية بشكل خاص، والتي صدرت عنها توصيات محددة للحكومة. لكن، بنتيجة الجلسة، يمكن تسجيل ثلاث ملاحظات:الملاحظة الاولى: يعتبر عقد الجلسة واصدار التوصيات علامة ايجابية على مسار حل ازمة النزوح، حيث بات واضحا أن البحث في المسألة اصبح موضع اجماع وطني، بغض النظر عن المواقف السابقة لبعض الافرقاء، والاختلاف في النظرة الى الحل في ما بينهم الى اليوم.الملاحظة الثانية: احباط المزايدات السياسية التي كان يخطط لها البعض بنتيجة وقائع الجلسة، حيث انكشفت امام الرأي العام محاولات تلميع الصورة السوداء برفع السقوف، ذلك ان مسارا من الاخطاء على مدى ثلاثة عشر عاما، لا تمحوه صحوة شهر او اسبوع او يوم.الملاحظة الثالثة: استمرار مشكلة النزوح اساسه غير لبناني، حيث يتطلب الحل الفعلي جرأة في التواصل مع الحكومة السورية ومخاطبة المجتمع الدولي والاوروبي، بالتزامن مع الاجراءات العملانية المطلوبة من الدولة واجهزتها، بعيدا من اي ممارسات مشبوهة قد يتعمد ارتكابها بعض الاطراف.هذا في لبنان. اما اقليميا، وعشية القمة العربية في البحرين، جدد بنيامين نتنياهو تهديداته بالقضاء على حماس، نافيا حدوث كارثة انسانية في رفح، ومتبجحا بأن جهوده التي وصفها بالمسؤولة تؤتي ثمارها، فحتى الآن تم إجلاء نحو نصف مليون شخص من مناطق القتال في رفح، لكن الكارثة الإنسانية التي يتم الحديث عنها لم ولن تحدث، وفق تعبير رئيس وزراء العدو.لكن في المقابل، وفي مؤشر واضح الى التخبط الداخلي الاسرائيلي، أبدى وزير الدفاع العبري يوآف غالانت معارضته أن تتولى اسرائيل السيطرة على قطاع غزة بعد الحرب. وقال: طالبت بإيجاد بديل مختلف عن سلطة حماس في غزة لكني لم أحصل على إجابات، مضيفا أن وجود قيادة عسكرية إسرائيلية في غزة قرار سيء، فهذا الحل سيكلف الكثير من الأرواح، ليختم بالقول: "لن اقبل بسيطرة اسرائيل على غزة".على رغم النبرة العالية في جلسة المليار، فإنه كالعادة، ما كتب قد كتب ، أو بشكل أدق ما أوصي به قد أوصي به، فالهبة أو المساعدة، سواء أكانت مشروطة أو غير مشروطة، فإنها لم تكن لتكون لولا أن هناك نازحين سوريين تريد الدول الأوروبية صاحبة الهبة أن تبقيهم حيث هم ، السلطة التنفيذية تدرك ذلك، والسلطة التشريعية تدرك ذلك، وما كان لكل هذه الكلمات أن تلقى لو لم يكون هناك نقل تلفزيوني مباشر يسمعه الناخبون لا النازحون.على هذه القاعدة، غدا يوم آخر، بعدما أدلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بموقفه، وكأنه أراد أن يقول: أشهد أني بلغت، وبعدما هندس الرئيس نبيه بري الجلسة التي لم تحمل أي مفاجآت.الرئيس ميقاتي قال كلمته ومشى ... إلى البحرين للمشاركة في أعمال القمة العربية غدا، ويتوقع أن تكون مناسبة لبحث أكثر من ملف وفي مقدمها ملف النازجين ، مع أكثر من وفد في القمة.في ملف تطورات غزة ورفح ، كلام لافت لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن فيه في مقابلة مع سي.إن.بي.سي أن عملية رفح ستستغرق أسابيع.بعيدا من هذه الملفات ، تطور أمني بارز بين الأردن وسوريا ، فقد أعلن مصدر أردني مسؤول اليوم أن الأجهزة الأمنية الأردنية أحبطت عملية تهريب أسلحة ممن سمتهم "ميليشيات مدعومة من إحدى الدول" ، إلى خلية في الأردن أواخر شهر آذار. ولم يحدد المصدر اسم الدولة أو الخلية الأردنية.يأتي هذا التطور بعد صد الأردن شحنات كابتاغون من سوريا، ويبقى السؤال : ما هو مغزى توقيت إعلان هذا التطور علما أنه مضى عليه شهران ونصف شهر.بالعودة إلى لبنان ، البداية من حدث رياضي كبير تستضيفه بيروت أواخر هذا الأسبوع.كما فوضى النزوح كذلك فوضى التوصيات والتصويت من دون أياد مرفوعة ظاهرة داخل جلسة مجلس النواب وقد نأت القوات بنفسها عن الورقة الرسمية التي تقترح التواصل مع المنظمات الدولية والحكومة السورية بهدف ترحيل السوريين فأعدت توصيتها الخاصة ليتبنى المجلس فتح باب الهجرة الموسمية السياسية الى سوريا والتداول مع سلطتها في ازمة العودة.ومع إقرار هذه التوصية ورميها في ملعب رئيس الحكومة فإن الرئيس نجيب ميقاتي الذي وصل الى البحرين ستكون لديه فرصة الاجتماع بالرئيس السوري بشار الاسد الحاضر في قمة المنامة وبذلك يسهل مهمة الوفد الوزاري الذي كلف التواصل مع حكومة دمشق .وفي حال ترتيب اجتماع النزوح الثنائي بين الطرفين فإن ميقاتي سوف يأتي بالحل من " تم الاسد " من دون تجيير المهمة الى وزراء لا حول لهم ولا قوة وطالما زاروا سوريا صعودا ونزولا من دون غطاء سياسي رفيع فعادوا كما ذهبوا.وبمسؤولية رئيس الحكومة عن هذا الملف النازح من طرف الى طرف تأتي ايضا مسؤولية رئيس مجلس النواب نبيه بري باعتباره على رأس السلطة التشريعة التي أنتجت هذه التوصية فلماذا يحجم بري عن زيارة دمشق كونه الرقم اثنين في ترتيب السلطات مع غياب الرقم الاول وهو رئيس الجمهورية .ومواصفات هذا الرئيس أعيد انتاجها لكن في عوكر هذه المرة حيث اجتمع سفراء الخماسية ووضعوا سقفا زمنيا لمهمة طال أمدها ولم تعد تتحمل المزيد من المراوحة. وفي معلومات الجديد أن السفراء توافقوا على إنجاز مشاورات الاستحقاق الرئاسي بنهاية شهر أيار الجاري وشددوا على مندرجات بيان الدوحة الصادر في تموز العام 2023 ومن بنود الدوحة آنذاك أن ينتخب لبنان رئيسا للبلاد يجسد النزاهة ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه ويشكل ائتلافا واسعا وشاملا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية ولا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي بالاضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان.ومع تحديد سقوف زمنية لعمل الخماسية فإن وصول الموفد الفرنسي جان ايف لودريان سيصبح حاجة ملحة لدعم الجهود الممنوحة لعقد جلسة المشاورات وربما المشاركة فيها بعد تفكيك خلافاتها.وابرز بنود الخلافات التي ما تزال قائمة هي في مسألتين : رئاسة جلسة التشاور والدعوة اليها والتي يصر الثنائي الشيعي على تلزيمها حصرا الى الرئيس نبيه بري . وإزاء ترسيم المهل، فإن الرئاسة وضعت على نيران حامية ..في موازارة نيران غزة التي ترتفع غدا الى مستوى القمة .والى مستوى الحضيض المحلي انخفض التعامل في لبنان .. اقله من الأمن الى العسكر , فعلامات قيام الدولة ظهرت في يوم حجز الدراجات النارية الطويل، والذي بدل اتخاذه صفة مكافحة المخالفين تحول الى نهار اذلال للناس ورجال الجيش ضمناواللافت ان الدولة الامنية قررت تسيير النظام وهي نفسها تخالف القوانين وتشهد على اقفال النافعة ما يمنع المواطنين من تسجيل سياراتهم ودراجاتهم النارية. هي خطوة نارية اتخذتها وزارة الداخلية فكانت ثمرتها الاهانات من المارة .. الى الدراجات.