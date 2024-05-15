غارة إسرئيلية على معسكر "سريج" التدريبي

إستهدفت غارة إسرائيلية معسكر "سريج" التدريبي لحزب الله نجمت عنها أصوات أدّت إلى حريق كبير. وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان وفق ما ذكرت مراسلة "لبنان 24".

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