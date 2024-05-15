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لبنان

غارة إسرئيلية على معسكر "سريج" التدريبي

Lebanon 24
15-05-2024 | 17:33
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إستهدفت غارة إسرائيلية معسكر "سريج" التدريبي لحزب الله نجمت عنها أصوات أدّت إلى حريق كبير. وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان وفق ما ذكرت مراسلة "لبنان 24".
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