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لبنان

ميقاتي الى القمة العربية في البحرين

Lebanon 24
15-05-2024 | 22:10
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وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد ظهر امس الى البحرين للمشاركة في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة على رأس وفد يضم وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي، وزير الاعلام زياد مكاري، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن.
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وقد استقبل رئيس الحكومة بعيد وصوله نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف في مقر اقامته في المنامة،
في خلال اللقاء اكد رئيس الحكومة" ان لبنان يقدر لروسيا عاليا دعمها المستمر له في المجالات كافة، متمنيا ان يكون هناك جهد روسي اكبر لوقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان".
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