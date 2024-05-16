قتيل وضبط كميات كبيرة من الكوكايين وتوقيف مروجين.. هذا ما يحصل في شاتيلا (فيديو)

تسجل اشتباكات منذ الساعة الخامسة صباحا ما بين قوة كبيرة من مخابرات الجيش وقسم التجسس والارهاب ومطلوبين في منطقة شاتيلا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
ولا تزال عملية الدهم التي ينفذها الجيش مُستمرة في محيط وأطراف مخيم شاتيلا لمعقل تجار المخدرات في ما يسمى منطقة "الهنغار" التي تغطي نسبة 40 بالمائة من المخدرات لمنطقة بيروت وقد تم ضبط كميات كبيرة من مادة الكوكايين وحشيشة الكيف والسيلفيا وسائر انواع المخدرات، وفق مندوبة "لبنان 24".
واسفرت العملية عن مقتل احد تجار المخدرات وجرح بقية أفراد عصابته إضافة إلى توقيف اكثر من 15 مروجا يعملون لصالح هذه العصابة كما تم استقدام جرافة للجيش لهدم الهنغار.