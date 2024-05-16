قتيل وضبط كميات كبيرة من الكوكايين وتوقيف مروجين.. هذا ما يحصل في شاتيلا (فيديو)

تسجل اشتباكات منذ الساعة الخامسة صباحا ما بين قوة كبيرة من مخابرات الجيش وقسم التجسس والارهاب ومطلوبين في منطقة شاتيلا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



ولا تزال عملية الدهم التي ينفذها الجيش مُستمرة في محيط وأطراف مخيم شاتيلا لمعقل تجار المخدرات في ما يسمى منطقة "الهنغار" التي تغطي نسبة 40 بالمائة من المخدرات لمنطقة بيروت وقد تم ضبط كميات كبيرة من مادة الكوكايين وحشيشة الكيف والسيلفيا وسائر انواع المخدرات، وفق مندوبة "لبنان 24".

عملية دهم للجيش في محيط وأطراف مخيم شاتيلا لمعقل تجار المخدرات#lebanon24 pic.twitter.com/8Kjq139akv — Lebanon 24 (@Lebanon24) May 16, 2024 Advertisement



واسفرت العملية عن مقتل احد تجار المخدرات وجرح بقية أفراد عصابته إضافة إلى توقيف اكثر من 15 مروجا يعملون لصالح هذه العصابة كما تم استقدام جرافة للجيش لهدم الهنغار.











