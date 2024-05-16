التسوية الحقيقية مع الاميركيين والرهان على هوكشتاين

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أفادت مصادر مطلعة "أن رهان "قوى الثامن من اذار" بات على المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين الذي يتعامل بواقعية مفرطة مع الملف اللبناني، خصوصا في مسألة الاشتباك الحدودي بين "حزب الله" واسرائيل".وتقول المصادر "إن هوكشتاين هو من سيهندس التسوية المقبلة والتي ستشمل الملف الرئاسي والحدودي والنفطي، وذلك بعد انتهاء الحرب وهو امر لم يعد بعيدا".وترى المصادر ان "حزب الله" الذي يتعامل بإيجابية وود مع الفرنسيين، يجد ان التسوية الحقيقية لا تتم الا مع الاميركيين وعليه فإن مبادرات هوكشتاين التي قد تطل برأسها قريبا هي التي يُراهن عليها".وكان هوكشتاين قال في حديث تلفزيوني امس: "سنواصل بذل الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن على طول "الخط الأزرق". ونحرص على عودة اللبنانيين الى منازلهم، كما الاسرائيليين، وكيفية العيش بسلام واستقرار. اعتقد أنّ الهدف الأساس هو القرار 1701، وبالتالي علينا أن نرى ما يمكن عمله بينما نتطلع الى تطبيق الاتفاق المشترك بيننا وبين لبنان، وبيننا وبين إسرائيل لإنهاء هذا الصراع الرهيب. ونحرص على عدم وفاة او إصابة المزيد من الأشخاص جراء هذا الصراع الطويل".ورداً على سؤال، قال: "نحن أصلاً في صراع، وعلينا الحرص على عدم امتداده، وفي أقل تقدير يجب علينا انهاؤه. أرغب في ان يكون الجميع قادرين على العودة الى لبنان، كما انني أرغب شخصياً في العودة الى لبنان، وأن يتحقق الازدهار لكل اللبنانيين. وعلينا التوصل الى مزيد من الأمن بين لبنان وإسرائيل. هذا هو هدف الرئيس بايدن وهو طلب مني العمل لتحقيق هذا الهدف، وهذا ما أواصل العمل عليه يومياً".