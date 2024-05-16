انخفاض جديد في أسعار المحروقات

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سجلت أسعار المحروقات بداية الأسبوع الحالي تراجع سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 12 ألف ليرة والمازوت 3 آلاف ليرة والغاز 26 ألف ليرة، في حين سجلت أسعار النفط عالميا ارتفاعا بنحو 1 بالمئة أمس الأربعاء بعدما لامست أدنى مستوى في شهرين.فهل سنشهد انخفاضا جديدا في أسعار المحروقات في لبنان وما سبب هذا التراجع؟ يُشير رئيس نقابة العاملين والموزّعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون عبر "" إلى أن "أسعار النفط هي كالبورصة تتأثر بالوضعين الإقليمي والعالمي".وأشار زينون إلى "اننا في لبنان نستورد المحروقات وبالتالي نتبع الأسعار العالمية، كما ان جدول تركيب الاسعار الذي يصدُر عن وزارة الطاقة يُركَّب على اساس أسعار المنصات العالمية".واعتبر ان "انخفاض أسعار المحروقات حاليا سببه تخزين الشركات للمحروقات على سعر رخيص ولكن عندما سيعاودون شراء كميات جديدة سيشترون بسعر أغلى وبالتالي تتأثر الأسعار بهذه العملية"، متوقعا ان "نشهد انخفاضا جديدا للأسعار في الجدول الذي سيصدر غدا الجمعة".