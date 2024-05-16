فارون من الخدمة يعودون إلى لبنان

Advertisement

بدأ العديد من الفارين من الخدمة العسكريّة يعودون إلى لبنان، عبر تسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنيّة، لمحاكمتهم.وقال أحد الأشخاص إنّه يتمّ تخيير الفارين من الخدمة بالعودة إلى السلك العسكريّ، وإمّا تسريحهم.وأشار إلى أنّ العديد يُريدون العودة إلى الخدمة بسبب تحسّن الرواتب والتقديمات الإجتماعيّة.