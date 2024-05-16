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لبنان

فارون من الخدمة يعودون إلى لبنان

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
16-05-2024 | 02:45
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بدأ العديد من الفارين من الخدمة العسكريّة يعودون إلى لبنان، عبر تسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنيّة، لمحاكمتهم.
وقال أحد الأشخاص إنّه يتمّ تخيير الفارين من الخدمة بالعودة إلى السلك العسكريّ، وإمّا تسريحهم.
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وأشار إلى أنّ العديد يُريدون العودة إلى الخدمة بسبب تحسّن الرواتب والتقديمات الإجتماعيّة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

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