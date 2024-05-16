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لبنان

جلسة "كشف المستور"

Lebanon 24
16-05-2024 | 02:15
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وصفت مصادر سياسية متابعة عبر "لبنان 24" ما جرى في جلسة مجلس النواب امس بجلسة "كشف المستور"، حيث تمكن المجلس والحكومة، من احباط كل حفلات المزايدات ورفع السقوف لتلميع الصورة امام الرأي العام، ووضع كل فريق أمام مسؤولياته، بعد أشهر من الأخذ والرد والعناوين والشعارات الرنانة التي تم طرحها لكسب الشارع.
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