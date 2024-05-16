مَنْ الأهم بالنسبة لإسرائيل.. نصرالله أم السنوار؟

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المسألة هذه يروّجُ لها الإعلام الإسرائيلي باستمرار وتتقاطعُ مع ما تنادي به تل أبيب بشأن مصير السنوار، خصوصاً أن الأخير ما زال طليقاً وحُراً داخل غزة رغم الحرب العنيفة.في الرتبة والتأثير، يُعتبر نصرالله أكثر تأثيراً وأهمية بالنسبة لتل أبيب مقارنة مع السنوار، لكن الأخير بيده "ورقة" مؤثرة جداً في الوقت الراهن، وهي الأسرى الإسرائيليين الموجودين في غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي.تقولُ مصادر معنية بالشؤون العسكرية إنه لولا "ورقة الأسرى"، لما كان السنوار بذات الأهمية التي يحظى بها الآن، فمسألة الحرب حصرتها إسرائيل بتلك الورقة، وهذا ما صرّح به رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو الذي قال قبل يومين إن الحرب تنتهي في حال أعادت حركة "حماس" الأسرى الإسرائيليين.الورقة التي يحملها السنوار تجعله يتفوق على نصرالله في الوضع الراهن من خلال التأثير على الإسرائيليين ميدانياً، فـ"الضربة الموجعة" التي تلقتها تل أبيب على صعيد الأسرى جعلتها تدخل في حربٍ قد لا تنتهي قريباً رغم كل المساعي القائمة لذلك. وإنطلاقاً من ذلك، يُضحي السنوار "نقطة الإنعطاف" بالنسبة للحرب في غزة، فالتفاوض الإسرائيلي مع "حماس" يجعله مؤثراً في حين أن نصرالله يلعب دور المساند لقرار الحركة، بحسب ما تقولُ المصادر.مع ذلك، تكشف المعلومات أنّ الإجتماع الأخير الذي عُقد بين نصرالله والقياديّ في "حماس" خليل الحية كان مفصلياً وممهداً للمرحلة الجديدة على الصعيدين الميداني والعسكري داخل غزة، مشيرة إلى أنّ هذا الإجتماع اتخذ الطابع التنسيقيّ، وكان نصرالله "مُدوزناً" لرؤية "حماس" بشأن عملية التفاوض القائمة مع إسرائيل بالإضافة إلى واقعها الميداني.إنطلاقاً من ذلك، يتضحُ أن نصرالله، وفق المصادر، يُعدُّ "مرجعية الإستشارة" بالنسبة لـ"حماس"، وتشير المصادر إلى أنّ إيران تعتبر نصرالله المساند الأبرز لـ"حماس" والجهة التي تنظمُ مسار التواصل والمساندة بينهما.الأهم من هذا كله، بحسب المصادر المعنية بالشؤون العسكرية، هو أنّ "حزب الله" يؤدي الدور اللوجستي والعملياتيّ الداعم لـ"حماس"، في حين أنه بيد الحزب الخُطط الميدانية لنقل الأسلحة، كما أن لديه خارطة لأنشطة كافة فصائل "محور المقاومة" باعتبارها "الأبرز والأقوى بينها".إزاء كل هذه المعطيات، ما يتبين هو أن نصرالله يلعب الدور الإستشاري والشارح لمجريات المعركة والذي يُقدّم القراءة التحليلية لها، فيما السنوار هو "التنفيذي الميداني" في غزة. وعليه، تقول المصادر المتقاطعة إن دور نصرالله محوري جداً على الصعيد المذكور، فهو يفتح الباب أمام "حماس" لعدم الإنغماس أكثر في أي قراراتٍ من دون التنسيق والتشاور مع الآخرين، وفي طليعتهم "حزب الله".وفي الأساس، فإن "حماس" تحتاجُ إلى وجود "عقلٍ" تستشيره، فيما لبنان يعتبر "المقصد" الأقرب لها والأكثر تأثيراً عليها كون "حزب الله" يتمركز فيه. لهذا السبب، فإنّ القراءة الميدانية انطلاقاً من لبنان ستُعد أكثر أهمية بالنسبة لـ"حماس" كون ما يشهده الجنوب من معارك ومن قراءات ميدانية ومعطيات تكشف ما يدور في الجانب الإسرائيليّ، يساهم في تقديم صورة واضحة عن مُجريات المعركة بمختلف نقاطها وعناصرها.