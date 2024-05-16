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لبنان

قصف اسرائيلي يطال هذه البلدات... وتسلل طائرة بدون طيار على الجليل الغربي

Lebanon 24
16-05-2024 | 04:30
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استهدفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، اطراف بلدة شيحين ووادي زبقين بعدد من القذائف من عيار 155ملم، تزامنا مع تحليق للطيران المسير فوق اجواء قرى الناقورة، طير حرفا ،علما آلشعب وشيحين وصولا لساحل صور القليلة. 
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وأفادت مندوبة "لبنان24" بتسلل طائرة بدون طيار على الجليل الغربي.
 
وقصف العدو الاسرائيلي ثكنة زرعيت  في الجليل الغربي، ودوت صفارات الإنذار بشكل متكرر في المنطقة.
 
 
وتم اطلاق صليات صاروخية باتجاه مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع ‏في الجولان السوري المحتل.

الى ذلك، قصف العدو الاسرائيلي بمدفعيته خراج كفرشوبا وراشيا وكفرحمام.

وردًا على الاعتداءات الاسرائيلية، أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، أنه شنّ عناصر من الحزب اليوم ‏الخميس هجومًا صاروخيًا بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا على قيادة فرقة الجولان ‌‏210 في نفح وثكنة الدفاع الجوي في كيلع وثكنة المدفعية لدعم المنطقة الشمالية في يوآف.‏
 



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