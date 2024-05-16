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لبنان

بالجرم المشهود.. شعبة المعلومات توقف مروجي مخدرات في محلَّتَي حيّ السّلّم والعمروسية

Lebanon 24
16-05-2024 | 02:06
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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي انه وفي سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لعمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولَين بترويج المخدّرات على متن دراجة آلية في محلَّتَي حيّ السّلّم والعمروسية.
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  على أثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، توصّلت هذه الشعبة إلى تحديد هويتهما، وهما:
- ح.  ش. (من مواليد عام ۲۰۰۲، لبناني)
- د. ر. (من مواليد عام ٢٠٠٤، سوري)
    بتاريخ 07-05-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة حيّ السّلّم أثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن دراجة آلية -تم ضبطها- تبيّن أنها مسروقة من محلة زقاق البلاط بتاريخ 12-04-2024.
وبتفتيشهما والدراجة، تم ضبط:
- مسدس حربي مع ممشط وطلقات صالحة للاستعمال.
- /33/ علبة بلاستيكيّة بداخلها مادة باز الكوكايين.
- /6/ اكياس بداخلها مادة السالفيا.
- أكياس بداخلها مادة حشيشة الكيف.
- مبلغ مالي.
    بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في محلّتَي حي السلم والعمروسية على متن الدراجة التي أوقفا على متنها.
   أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
 
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