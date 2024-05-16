ياسين: بولا يعقوبيان صوتك صوت الحق

كتب النائب ياسين ياسين على منصة "إكس": "ما يغيظ منظومة الفساد ان صوت الحق الذي صدح في 17 تشرين 2019 انتج 12 نائباً تغييرياً داخل المجلس النيابي، وهم اصحاب الكلمة الحق التي تعلو وتفضح ممارسة هذة المنظومة واسيادها في كل جلسة نيابية. لا احد يستطيع كم الافواه وإسكات هذه الأصوات وستبقى صادحة في وجه محاصصات المنظومة وفسادها. بولا يعقوبيان صوتك صوت الحق".

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