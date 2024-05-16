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لبنان

الحريري: رحم الله المفتي خالد رمز الوحدة والسلام

Lebanon 24
16-05-2024 | 02:16
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كتب الرئيس سعد الحريري على منصة "إكس": "رحم الله المفتي الشهيد حسن خالد، رمز الوحدة والسلام، والملتزم حتى استشهاده الحوار والتسامح بين كل الطوائف".
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