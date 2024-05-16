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لبنان

لقاء بين البلديات ومؤسسة مياه البقاع عن مشاكل مياه الشفة في بعلبك

Lebanon 24
16-05-2024 | 02:23
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نظمت جمعية العمل البلدي لـ "حزب الله" في البقاع لقاء في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، بعنوان: "مشاكل مياه الشفة وسبل التعاون بين البلديات ومؤسسة مياه البقاع لإيجاد الحلول الممكنة"، حضره مسؤول الجمعية في البقاع الشيخ مهدي مصطفى، رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، مديرة مؤسسة مياه البقاع بولا حاوي، رئيس مصلحة الصيانة والتوزيع في المؤسسة في البقاع محمد علي اسماعيل، رئيس بلدية بعلبك بالتكليف مصطفى الشل، رؤساء بلديات قرى شرقي وغربي بعلبك، مسؤول الشؤون البلدية لحركة "أمل" في إقليم البقاع صبحي العريبي، والمسؤول العمالي والمهن الحرة في إقليم البقاع بسام الحاج حسن.
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عرض مصطفى "مشاكل المياه وسبل التعاون لإيجاد الحلول بين البلديات وإدارة مؤسسة مياه البقاع من خلال إعداد مذكرة من البلديات عن الحاجات ترفع إلى إدارة مؤسسة مياه البقاع، التي تقوم بدورها مع وزارة الطاقة بتأمين الحد الأدنى من المتطلبات وتلبية حاجات المواطنين".

وأثنى على "اندفاع مديرة المؤسسة للإطلاع على المشاكل والسعي لإيجاد الحلول المناسبة والممكنة". 


بدورها، اعتبرت حاوي أن "الأزمة المالية والإقتصادية والمعاناة التي يمر بها لبنان انعكست على جميع اللبنانيين، إلا أن مؤسسة مياه البقاع رغم كل الظروف الصعبة، لم تتوان عن القيام بدورها وواجبها في تأمين الخدمات للمواطنين دون استثناء".

وأشارت إلى "المشاريع التي نفذتها البلديات والاتحادات البلدية مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية لتأمين مصادر المياه، التي بحاجة إلى متابعة من قبل المؤسسة، وهذا الأمر يتطلب التعاون بين المجتمع المحلي والمؤسسة ودفع رسوم الاشتراكات مقابل تأمين المياه".

تمنت حاوي على رؤساء البلديات "تأمين مذكرة عن حاجات كل بلدة للعمل على سد هذه الحاجات قدر المستطاع".

وأكد العريبي "أهمية التعاون بين البلديات وإدارة مؤسسة مياه البقاع من أجل التوصل إلى حلول من شأنها تأمين الخدمات المطلوبة للمواطنين، وخصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الناس".

وعرض رؤساء البلديات في مداخلاتهم أبرز مشاكل المياه التي تعترضهم في قراهم.
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