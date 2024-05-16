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لبنان

في الجنوب.. إقفال محلات يديرها سوريون بطريقة غير شرعية (صور)

Lebanon 24
16-05-2024 | 02:46
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قامت دورية من مركز الزهراني الاقليمي بالتنسيق مع دائر الامن القومي شعبة الجنوب باجراء جولة على المحلات والمؤسسات التي يديرها سوريون وتم اقفال مسلخ للدواجن في محله العاقبية مقابل مطعم الديوان بالشمع الاحمر لادارته من قبل احد السوريين بطريقة  غير شرعية بناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي ماهر الزين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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