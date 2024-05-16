موجات دافئة ستغطي لبنان.. والحرارة سترتفع بشكل ملحوظ في هذا الموعد

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان طقسا ربيعيا سيسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط اعتباراً من اليوم الخميس 16 أيار وتبدأ الموجات الدافئة تغطي لبنان وسوريا وفلسطين اعتبارا من يوم السبت المقبل، فتتحوّل الأجواء الى دافئة ضمن معدلاتها الموسميّة.طقس لبنان اليوم الخميس: مشمس مع ضباب محلي على الجبال واستقرار بدرجات الحرارة، على ان ترتفع بشكل ملحوظ يوم السبت مع وصول الكتل الدافئة من شمال افريقيا نحو المنطقة.الحرارة على الساحل ليوم الخميس: 25 نهاراً و 19 ليلاًفي البقاع: 24 نهاراً و 14 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 21 نهاراً و 14 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 16 نهاراً و 07 ليلاًالرياح: جنوبية غربية سرعتها 05 كم في الساعة،الضغط الجوّي: 1020hpaالرطوبة: 75%حالة البحر : منخفض الموجحرارة المياه 24 درجة.