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لبنان

بسبب الأمطار... انزلاق سيارتين في طاران وبخعون

Lebanon 24
16-05-2024 | 03:15
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تعرضت سيارتان لحادثي انزلاق عند احد المنعطفات على الطريق في بلدة طاران بسبب الأمطار. 

وفي بلدة بخعون تعرضت سيارة لحادث انزلاق مماثل عند احد المنعطفات على طريق البلدة.  واقتصرت اضرار حوادث الانزلاق على الماديات.
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