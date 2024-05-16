بسبب الأمطار... انزلاق سيارتين في طاران وبخعون

تعرضت سيارتان لحادثي انزلاق عند احد المنعطفات على الطريق في بلدة طاران بسبب الأمطار.



وفي بلدة بخعون تعرضت سيارة لحادث انزلاق مماثل عند احد المنعطفات على طريق البلدة. واقتصرت اضرار حوادث الانزلاق على الماديات.

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