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لبنان

نحاس: لتبنّي رؤية موحّدة بعيداً من الشعبوية في ملفّ النازحين السوريين

Lebanon 24
16-05-2024 | 03:15
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أكد مستشار الرئيس نجيب ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، في حديث إلى صوت كلّ لبنان، أنه ليس هناك أي نص دستوري بإلزامية التوصيات النيابية، لأنّ الحكومة تقوم بأعمالها وتحاسَب عليها من قبل المجلس النيابي، لكن التوصية شيء فيما تنفيذها يتطلب نطاقاً أوسع. 
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ولفت نحاس إلى أنّ المفاوضات مع الأطراف الأجنبية لا تدخل في تفاصيل محددة في هذا الشأن، بل يتمّ وضع إطار شامل أو محدد، قائلاً: فلنرَ ما سيحصل في اجتماع بروكسل الذي سيشارك فيه وزير الخارجية ممثلًا لبنان.
نحاس اعتبر أن ما حصل أمس في الجلسة النيابية جيّد لجهة حصول تواصل بين المجلس النيابي والحكومة لوضع إطار ورؤية موحّدين.  
وعن كيفية تنفيذ الحكومة للتوصية وتصدّيها لعدم رغبة المجتمع الدولي وسوريا في عودة النازحين السوريين، شدد نحاس على ضرورة توحيد الكلمة والإصرار، فلا يوجد شيء صعب عندما يكون هناك قرار حاسم، مؤكداً وجوب تبنّي  اللبنانيين رؤية موحّدة بعيداً من الشعبوية في هذا الملفّ. 
 
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