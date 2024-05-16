بعد الأمطار... الحرارة تتخطى معدلاتها جبلاً وداخلاً

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وجاء في النشرة الآتي: توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة، بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والجنوبية، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر ومعتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية في المناطق الساحلية، وضمن معدلاتها في المناطق الجبلية والداخلية. ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة تدريجيا يوم الجمعة بكتل هوائية حارة نسبيا، مصدرها شمال أفريقيا، تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار في بيروت بين 18 و27، في طرابلس بين 17 و26، وفي زحلة بين 13 و27 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: صاف إلى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال، حيث تلامس معدلاتها الموسمية.

الجمعة: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة، بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والجنوبية، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

السبت: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي وطفيف في درجات الحرارة في المناطق الداخلية، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل والجبال.

الأحد: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا مع احتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.



-الحرارة على الساحل من 21 الى 27 ردجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في الداخل من 16 الى 30 درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و25 كم/س.

-الانقشاع: جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

-الضغط الجوي: 766 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5:37

-ساعة غروب الشمس: 19:34