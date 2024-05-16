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لبنان

بجرم الاتجار بالمخدرات... قاض يدّعي على دكتور "فود" ويحدّد جلسة لاستجوابه

Lebanon 24
16-05-2024 | 03:40
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ادّعى قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي على جورج حنا ديب المعروف بدكتور "food"، بجرم تصنيع والاتجار وتهريب المخدرات"، وذلك بعد التحقيقات الأولية التي أجراها في القضية، بحسب ما أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام".
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وقد حدّد القاضي الدغيدي  جلسة لاستجواب المدعى عليه يوم الإثنين المقبل، للوقوف على تفاصيل القضية واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.

 
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